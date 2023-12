Reggio, scommesse sportive all'ombra della 'ndrangheta: annullata l'aggravante del riciclaggio per tre imputati

Annullata l'aggravante del riciclaggio per tre imputati dell'inchiesta “Galassia”, l'operazione della Dda di Reggio che ha svelato uno dei tanti filoni delle scommesse sportive all'ombra della 'ndrangheta. La Corte Suprema di Cassazione non ha confermato la grave contestazione formulata nei confronti di Domenico Tegano (Reggio, classe 1992); Bruno Danilo Iannì (Reggio, classe 1992), Francesco Franco (Reggio, classe 1992), riportando il procedimento in Corte d'Appello a Reggio per "un nuovo giudizio sul punto". Contestualmente sono stati dichiarati "inammissibili" i ricorsi di Antonio Zungri (Rosarno, classe 1971) e Giuseppe Abbadessa (Rosarno, classe 1973) confermando di fatto la condanna di secondo grado: rispettivamente a 2 anni e a 1 anno di reclusione.