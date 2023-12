Scuola a Reggio, revocata la “parità” a 43 istituti scolastici

Tanti e diversi sono i motivi, ma per 43 scuole che nel corso del tempo avevano avviato le procedure per l’accreditamento finalizzato a ottenere la parità è scattata l’ora della cancellazione dall’elenco.

Il provvedimento adottato dall’Ufficio scolastico regionale rappresenta il passo conclusivo di una complessa istruttoria che ha portato alla revoca dello status di parità scolastica per 43 istituti ubicati in città o nell’area metropolitana di Reggio Calabria.

Nel documento si legge che «le scuole, site nella provincia di Reggio Calabria, risultano aver sospeso e/o cessato le attività didattiche in un lasso temporale compreso tra l’anno scolastico 2011/2012 e l’anno scolastico 2021/2022 e che pertanto sono venuti meno i requisiti prescritti per il mantenimento della parità».

