Scooter contro suv nel centro di Reggio Calabria: minorenne in prognosi riservata

Nella tarda serata di ieri, alle ore 21,45 circa, in via Marvasi, si è verificato un grave incidente stradale. Uno scooter condotto da un minore e con un passeggero anch'egli minorenne, ha impattato violentemente contro un autoveicolo in transito, un suv. Il conducente del ciclomotore ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato al Gom, dove i medici hanno riservato la prognosi. Sul posto è immediatamente intervenuto il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale al fine di effettuare ogni necessario accertamento utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. Dell'accaduto è stato informato il magistrato di turno mentre i veicoli sono stati sottoposti a sequestro.