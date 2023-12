Taurianova, un operaio si ferisce alla caviglia durante l’allestimento dell’albero di Natale

L’accensione del grande albero di Natale in piazza Italia, prevista per la serata di ieri, è stata rinviata al 14 dicembre. A darne notizia, attraverso i canali social del Comune, l’assessore agli Eventi Massimo Grimaldi nel pomeriggio di ieri. Causa del posticipo, secondo quanto riferito dall’amministratore taurianovese, il ferimento di un operaio durante le operazioni di allestimento della struttura in metallo.

«Purtroppo – ha spiegato Grimaldi – a causa di un incidente che ha causato danni alla struttura, ma soprattutto a causa del ferimento di un operaio che per fortuna ha solo una caviglia slogata, l'accensione dell’albero su piazza Italia deve essere rinviata a giorno 14 dicembre».

Un intoppo spiacevole evidentemente che, comunque, non ha fermato le altre attività previste nel programma natalizio organizzato e promosso dal Comune di Taurianova in sinergia con l’associazionismo locale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio