A Gioia Tauro una Ciambra così... non si era mai vista

Una Ciambra così non si era mai vista prima d’oggi: quasi irriconoscibile infatti il famigerato quartiere-ghetto in cui risiedono oltre 300 persone cosiddette Rom, tra i quali tanti minori, alla luce del nuovo look per i lavori di riqualificazione appaltati dal Comune con 490 mila euro di risorse regionali, che sta consentendo a quel rione di assumere una parvenza di normalità.

Fa in effetti una certa sensazione vedere quelle lande desolate, fino a qualche giorno fa soffocate da cumuli di rifiuti e detriti, per la prima volta finalmente ripulite dopo tanti anni di abbandono. È il primo risultato tangibile dei recenti interventi predisposti per dare un nuovo volto al quartiere che ospita un complesso abitativo Aterp che andrebbe comunque ripreso dal punto di vista strutturale. Da un veloce sopralluogo è stato anche possibile appurare che la ditta che sta operando nella zona ha già provveduto, dopo gli interventi di rimozione rifiuti, a realizzare i marciapiedi (inesistenti) e a predisporre i punti in cui collocare l’illuminazione pubblica.

