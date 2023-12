Omicidio del tabaccaio Ielo a Reggio, fissato il processo d’appello

Processo d’appello per i quattro imputati dell’operazione “Giù la maschera”, l'indagine della Procura antimafia e della Squadra Mobile che ha fatto luce sull'agguato, e sulla precedente ma connessa rapina intimidatoria, al tabaccaio, ed ex carabiniere, Bruno Ielo, l’esercente di Gallico ucciso perchè concorrente scomodo nella popolosa frazione a nord della città. In quattro - Francesco Polimeni e Francesco Mario Dattilo (condannati all'ergastolo rispettivamente, secondo gli inquirenti, quali mandante ed esecutore materiale); Cosimo Scaramuzzino (condannato a 30 anni, per aver fatto da autista, e dopo il riconoscimento dell'attenuante di aver avuto «minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato»); Giuseppe Antonio Giaramita (15 anni) per la partecipazione alla precedente rapina “camuffata” alla rivendita di tabacchi di Gallico) - compariranno davanti ai Giudici di piazza Castello il 7 febbraio per discutere i ricorsi formalizzati dal nutrito collegio difensivo, composto dai penalisti Basilio Pitasi, Giacomo Iaria, Francesco Calabrese, Marco Tullio Martino e Gianfranco Giunta.

