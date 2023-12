Decreto Cutro, processo-pilota a Locri per sette presunti scafisti

Si apre questa mattina davanti alla Corte d’assise di Locri il primo processo in Calabria dopo il “Decreto Cutro”, che prevede la contestazione dell’aggravante del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per la morte di una persona. I fatti oggetti del procedimento risalgono al 24 marzo scorso – dunque appena 10 giorni dopo l’entrata in vigore della riforma (decreto legge n. 20/2023, poi convertito nella legge n. 50/2023) seguita al clamore suscitato dalla strage di Cutro”. Nello specifico si tratta dell’intercettazione in acque internazionali di un motopeschereccio con a bordo 506 migranti di nazionalità pakistana, siriana, bengalese ed egiziana. Durante le operazioni di trasbordo si constatò il decesso di un ragazzo pakistano, Ashfaq Husnain, poco più che ventenne.

Per il nuovo art. 12-bis, co. 2 D.lgs. 286/98 (la fattispecie aggravata poiché dal fatto di favorire l’ingresso clandestino è derivata la morte di una persona, situazione che prima sarebbe stata enucleata nel semplice art. 12 in combinato con l’art. 586 c.p. morte o lesioni come conseguenza di altro reato) sono stati rinviati a giudizio Alwade Abdul Rahman (difeso dall’avv. Giancarlo Liberati del Foro di Reggio Calabria), Madi Ahmed (difeso dall’avv. Carmine Murdaca del Foro di Locri) , Eskhawi Hosseni (difeso dall’avv. Nicola Veneziano del Foro di Lamezia Terme), Farrag Ahmed Ahmed Farrag (difeso dall’avv. Giancarlo Liberati del Foro di Reggio Calabria), Abo Taleb Said Mohamed (difeso dall’avv. Carmine Murdaca del Foro di Locri) Alloush Ali (difeso dall’avv. Olesya Dzedzinska del Foro di Vibo Valentia), Amer Al Harfoush (difeso dall’avv. Carlo Bolognino del Foro di Locri) e altri soggetti allo stato non identificati.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio