Rete idrica colabrodo in Calabria: fondi Por inutilizzati?

Rotture e guasti continui nelle condotte e tanti cittadini a lungo senz’acqua a Reggio. Eppure, a fronte dei disagi, gli ingenti fondi stati stanziati per la regione non sembra siano stati spesi completamente.

Il caso finisce a Palazzo Campanella, con il consigliere regionale del Pd Raffaele Mammoliti che - con una interrogazione alla giunta - chiede di conoscere lo stato di attuazione del programma di rifacimento delle reti idriche nei cinque capoluoghi calabresi.

Il dipartimento regionale lavori pubblici e infrastrutture, con risorse a valere sul Por 2014/2020, nel 2013 aveva avviato la realizzazione di due studi di fattibilità per le opere di ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e i lavori di manutenzione straordinaria funzionali al miglioramento della gestione del servizio e alla riduzione delle perdite. Nello specifico si sono stati redatti due distinti studi: il primo, nel 2013, afferente ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti; il secondo, nel 2017, afferente ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Con riferimento allo studio di fattibilità del 2013, il consigliere chiede «quali siano gli esiti degli interventi realizzati nelle città di Cosenza, Catanzaro, Vibo e Reggio e quale sia lo stato di realizzazione dell’intervento a Crotone», tenuto fra l’altro conto che «con legge numero 10/2022, la Regione ha istituito l’Autorità rifiuti e risorse idriche calabria (Arrical), individuata quale ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio» e che «l’Autorità ha individuato la Sorical quale soggetto gestore per la gestione del servizio idrico integrato che, in ragione di ciò,ì è uscita dallo stato di liquidazione.».