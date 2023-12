Villa San Giovanni, il G7 del Commercio il 16 e il 17 luglio ad Altafiumara

Prima uscita pubblica da coordinatore regionale di Forza Italia per Francesco Cannizzaro con una conferenza stampa durante la quale ha comunicato la data del già annunciato G7 del Commercio che sarà ospitato dall’Altafiumara il 16 e il 17 luglio.

Notizia arrivata contestualmente al post su “X” del vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, il quale nel confermare l’appuntamento con il G7 sotto la presidenza italiana ha parlato di Villa San Giovanni quale «realtà strategica al centro di rotte marittime, punto chiave nella geografia economica del Mediterraneo».

Un incontro con gli operatori dell’informazione che ha voluto rappresentare l’opportunità, inoltre, per dar vita ad un focus sulle infrastrutture e sulla coesione territoriale.

A fare gli onori di casa Daniele Siclari, coordinatore cittadino di Forza Italia, il vice Domenico De Marco, e il capogruppo al Comune, Marco Santoro, insieme a sottolineare il ruolo strategico di Villa in questo momento e nel futuro, proiettata ad uno sviluppo complessivo orientato alla crescita e alla possibilità di rappresentare quel ruolo, «oggi lo snodo cruciale di domani», cui ambisce così come evidenziato dalla locandina dell’evento.

Villa, quindi, baricentrica sia nell’area dello Stretto (rispetto alla quale «va riconosciuta la sua leadership», ha detto Cannizzaro) sia oltre i confini nazionali ed europei.

