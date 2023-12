Mercato ittico di Reggio, ultimato l’iter dal prossimo mese potrà riaprire

Le attività di commercializzazione possono prendere il via già dal primo di gennaio, l’iter burocratico amministrativo è stato ultimato. Inizia la nuova stagione per il Mercato ittico reggino. La struttura che per troppo tempo è rimasta chiusa è pronta a ripartire con una formula innovativa frutto della progettualità che coniuga l’esperienza dell’Eurofish di Napoli (realtà imprenditoriale presente sul mercato del pesce in diverse città italiane) e la conoscenza della realtà reggina di Ittica C2. Una combinazione che ha portato all’aggiudicazione della struttura per i prossimi lustri. Certo per avviare il punto di ristoro si dovrà attendere ancora, infatti gli interventi necessari per l’adeguamento della struttura sono al centro della conferenza dei servizi che l’Autorità portuale dovrà convocare. In ogni caso i tempi non possono andare oltre i novanta giorni. Come dire prima della stagione estiva tutto dovrebbe essere pronto. E intanto potrebbero essere avviate anche le attività di formazione professionale. Un altro dei punti qualificanti del progetto che ha portato l’Ati ad aggiudicarsi il bando.

