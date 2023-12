Reggio, processo “Gotha”: richieste di pm e difese per la riapertura del processo

Si torna in aula per le richieste istruttorie. Accuse e difese, questa mattina, si ritroveranno nel Palazzo giudiziario di piazza Castello per la seconda udienza del processo d’appello bis di Gotha. Nel procedimento ci sono gli imputati per i quali la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di condanna emessa in secondo grado.

L’avvocato Giorgio De Stefano è il principale imputato, il quale si è visto annullare dai giudici romani una condanna a 15 anni e quattro mesi di reclusione per tutti i fatti contestati e che sono avvenuti fino al 2005.

La Cassazione ha censurato la Corte d’Appello pure in merito alla cosiddetta associazione segreta, in quanto non sarebbe stato chiarito «in cosa si sarebbe concretamente sostanziato il contributo arrecato dal De Stefano quale componente della struttura invisibile della 'ndrangheta unitaria...».

