Scuola e tagli a Reggio, la “Galilei-Pascoli” spera ancora nell’autonomia

«Adesso che anche la Regione Calabria, recependo il decreto Milleproroghe, ha la possibilità di mantenere ben sette autonomie scolastiche, la Città metropolitana che poco più di due mesi fa nella persona dell’allora sindaco facente funzioni Carmelo Versace aveva assicurato pubblicamente la volontà di salvaguardare la scuola “Galilei-Pascoli” dal rischio dell’accorpamento qualora ci fossero state le condizioni ha l’obbligo politico e morale di mantenere l’impegno assunto. Ne va della faccia di Versace, di chi l’ha designato e della credibilità delle Istituzioni». Lancia una vera e propria sfida il Consiglio d’istituto del “Galilei-Pascoli”, che per bocca del presidente Giorgio Nordo chiede che «siano onorati gli impegni presi» rispetto ad una frenata sull’accorpamento con l’Istituto comprensivo “Vitrioli-Principe di Piemonte”.

La questione rientra nel piano di dimensionamento scolastico, «ossia quel perverso meccanismo in base al quale – contesta Nordo – per una scellerata scelta governativa apparentemente dettata da mere motivazioni economiche, le Regioni, sulla scorta dei piani presentati da Comuni, Province e Città metropolitane, decidono l’accorpamento di centinaia di scuole, le quali oltre a vedere demolita la loro identità o come si è detto la loro anima, subiranno una sequela di inevitabili problemi didattici e organizzativi che avranno profonde e dannose ripercussioni su studenti e famiglie già dal prossimo anno scolastico».

