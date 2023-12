Tentato omicidio di Antonio Baggetta a Reggio, revocata misura a Filippo Dotta

Non ha avuto un ruolo nel tentato omicidio di Antonio Baggetta, il regolamento dei conti progettato il 17 maggio 2017, che figura tra le contestazioni dell'operazione “Atto quarto”, per cui risultano indagati Edoardo Mangiola e Filippo Dotta, estranei alle fasi esecutive ma coloro «che avrebbero avuto il compito di procurare ed occultare le armi ed il motociclo (poi rinvenuti e sequestrati dalla Polizia di Stato) utilizzati per portare a compimento il delitto».

Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria (Genovese presidente), accogliendo il ricorso degli avvocati Francesco Calabrese e Carmelo Chirico, ha revocato la misura per il tentato omicidio a carico di Filippo Dotta confermando l'ipotesi di accusa che gravano su di lui: associazione mafiosa.

