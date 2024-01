Reggio, Palazzo San Giorgio mette all’asta l’edificio multipiano del Girasole

Il tempo utile per presentare le offerte scade il 31 gennaio. Il Comune mette in vendita uno degli immobili simbolo di una stagione di speranze e ambizioni: il Girasole. La struttura realizzata negli anni Novanta attraverso le risorse del Decreto Reggio, inaugurato nel 2006 il Girasole doveva essere un polo commerciale di fiere, eventi, mercati. L’idea era quella di dare un tetto agli operatori “sfrattati” dall’intervento di riqualificazione di piazza Orange. Ma di quelle aspirazioni è rimasto ben poco. A distanza di lustri rimane lo scheletro di un immobile, saccheggiato e vandalizzato. Diventato rifugio di tanti disperati che cercano un tetto.

Così il Comune ha scelto di metterlo all’asta per 3,8 milioni di euro. Eppure giusto qualche anno addietro si era pensato di valorizzare questa preziosa risorsa del patrimonio immobiliare dell’Ente. Si era pensato di destinare la struttura a sede della società in house Hermes. Ma poi anche quel progetto venne accantonato.

