Nuovo ospedale di Palmi, nominato il perito per gli usi civici

È arrivata l’attesa nomina del Pid (Perito istruttore demaniale) per l’area del costruendo ospedale della Piana di Palmi. La nomina è ricaduta sull’architetto Domenico Calabrò che dovrà occuparsi dei compiti prevista dalla normativa in materia: individuazione delle terre demaniali civiche o gravate da uso civico, ai fini dell’adozione da parte della Regione; ricercare e reperire gli atti e la documentazione presso gli archivi storici pubblici e privati; redigere una dettagliata relazione contenente i riferimenti storico giuridici relativi al territorio oggetto di ricerca; analizzare la consistenza fisica del demanio civico; mappatura in idonea scala di lettura planimetria su base catastale.

Nei mesi scorsa da palazzo San Nicola era arrivato il via libera all’approvazione dello schema di avviso pubblico per la nomina del Pid, necessaria ad alcuni aspetti relativi all’iter del nuovo ospedale della Piana che sporgerà a Palmi. Un passaggio necessario, che spettava all’amministrazione comunale, nell’ambito dell’iter di approvazione del costruendo nuovo ospedale della Piana, in quanto è necessario procedere ad incaricare un Pid per la verifica, a termini di legge, degli eventuali usi civici relativamente alle aree interessate dall’opera che dovrà sorgere nei terreni adiacenti l’Istituto Agrario a poca distanza dallo svincolo autostradale.

