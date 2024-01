Tragedia nella Piana di Gioia Tauro, trattore si ribalta nelle campagne di Cinquefrondi: muore 30enne

Inizio d'anno funesto a Cinquefrondi. È rimasto schiacciato sotto al sedile di un trattore mentre insieme al fratello stava andando a ripulire un terreno agricolo di famiglia. Così ha perso la vita Davide Tropeano, 30 anni, residente a San Giorgio Morgeto, il più grande di tre fratelli. La vittima faceva l'agente assicurativo presso un'agenzia di Taurianova e da poco aveva deciso di ritornare ad occuparsi più assiduamente dei terreni di famiglia.

La tragedia è avvenuta intorno alle 9.30, in una zona di campagna, tra via Stella e via Fontana. Ancora è tutta da stabilire l'esatta dinamica dell'incidente: il trattore si è ribaltato su sé stesso e Tropeano è rimasto letteralmente schiacciato sotto al sellino del pesante mezzo agricolo. È stato il fratello, sconvolto, a lanciare l'allarme. A Cinquefrondi, il sindaco Conia, in segno di lutto, ha deciso l'annullamento di tutte le iniziative già programmate in vista dell'Epifania.