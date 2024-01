Reggio Calabria, concorsi al palo ma l’Ente resta a corto di personale

Che fine faranno i concorsi banditi dalla Città metropolitana? Conclusa con la firma e la presa di servizio la procedura concorsuale a Palazzo San Giorgio, adesso l’ultima tranche di assunzioni prevista invece a Palazzo Alvaro aspetta di conoscere il suo destino. Al momento tutto sembra avvolto in uno strano silenzio perché ad agosto scorso era stata bandita una gara per la scelta di una società che doveva gestire tutta la fase concorsuale ma dopo appena un mese dalla pubblicazione il tutto è stato prima congelato e poi definitivamente revocato. Il motivo era - come veniva spiegato dagli uffici - prima dalle modifiche normative in tema di reclutamento e di svolgimento delle prove e poi anche per un cambio di modalità di gestione della procedura che doveva prevedere anche l’utilizzo delle graduatorie da parte di tutti i Comuni dell’area metropolitana reggina che avessero successivamente chiesto di aderire alla convenzione con la Metro City.

