Cede la condotta principale, scuole del centro di Bagnara senz’acqua

Ieri mattina la condotta idrica principale Ponte Sfalassà, che serve Bagnara Centro, ha ceduto. Il sindaco Adone Pistolesi ha tempestivamente avvertito la cittadinanza dell’importante guasto e dei disagi dovuti alla mancata erogazione di acqua. Al contempo alcuni residenti hanno segnalato i rubinetti a secco.

Ieri pomeriggio il primo cittadino ha fatto sapere che si stavano effettuando le manovre di riapertura dell’acqua, rese possibili grazie alla costruzione di un tronchetto con saracinesca, non essendoci camere di manovra. Per oggi è prevista la costruzione di tutta la nuova linea che serve la zona sud Località Pizzolo-Via Mulini. Intanto il sindaco ha disposto la chiusura temporanea di tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate a Bagnara Centro e in località Marinella.

