Reggio, ritardi dei lavori al Tempietto: revocati 520mila euro dai fondi Pon Metro

Tempi troppo lunghi per completare le opere pubbliche e arriva una revoca parziale di finanziamenti per il Comune. Colpita questa volta è l’area del Tempietto, oggetto da alcuni mesi di importanti interventi di riqualificazione urbana. Lavori, però, partiti evidentemente in netto ritardo rispetto a quello che doveva essere il cronoprogramma originario.

La questione è che il Comune aveva anche pagato le prime parti della realizzazione dell’opera, ma dalla progettazione all’esecuzione è passato troppo tempo e tra varianti tecniche e aumento dei prezzi causati dall’innalzamento dei costi delle materie prime si è arrivati a un provvedimento di revoca parziale dei fondi pari a 520mila euro.

