Palmi, riapre lo storico Scatolone: ottenuta l’omologazione

Un’attesa lunga oltre un decennio per far tornare a Palmi la pallacanestro e, più in generale, la passione per lo sport che genera salute, aggregazione, socialità. C’è questo e tanto altro nei sacrifici condotti in questi anni dalla Pallacanestro Palmi che è riuscita a ottenere l’omologazione della storica palestra “Scatolone”, teatro di tante battaglie sportive.

«Alla fine il grande giorno è arrivato» annuncia la dirigenza della Pallacanestro Palmi che stasera alle 18,45 – dopo anni di forzata lontananza – tornerà a giocare una gara ufficiale sul parquet dello Scatolone: «Ottenuta faticosamente l’omologazione del campo dopo tanto impegno e tanti sacrifici del presidente Peppe Mauro e della dirigenza gialloblù, la Pallacanestro Palmi dopo tanti, troppi anni torna a giocare una partita ufficiale FIP allo Scatolone».

