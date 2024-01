Viabilità a singhiozzo a Reggio: i crateri di San Gregorio fermano i bus

Sotto la pioggia sulla Statale 106 ad aspettare il bus. Il tracciato delle corse 111-113-1114- 115 cambia o meglio Atam è stata costretta a prevedere un percorso alternativo a causa delle condizioni dissestate del manto stradale. Succede dal 2 di gennaio. Eppure già da tempo, nel mese di dicembre era partito l’ufficiale sollecito, era stata segnalata la situazione del tratto di strada compreso tra la chiesa di San Gregorio e via Carrera. Ma nessun intervento è stato adottato dall'amministrazione comunale. Così il giorno dopo capodanno l'amara sorpresa per gli utenti passeggeri di quest'area. Molti studenti, ma anche persone anziane che infreddoliti devono aspettare non più sulla Nazionale, ma sulla Statale. Con i rischi che questo comporta. Non solo, i bus di linea dell'area urbana si trovano a dover percorrere (e non potrebbero) con i passeggeri in piedi una strada che urbana non è. Per quanto ancora ci si dovrà rivolgere alla Provvidenza affinché non si verifichino tristi imprevisti? Difficile a dirsi. L’unica cosa certa è che il tragitto di quattro linee urbane che garantiscono il servizio di trasporto pubblico nella popolosa area sud si snoda tra lo svincolo di San Gregorio, la Statale 106 e lo svincolo di San Leo.

Una denuncia che arriva dai genitori di ragazzi che vivono il disagio frutto dei ritardi o si potrebbe dire dell'assenza di manutenzione della rete idrica prima e dell'asse viario poi. Perché il manto dissestato che ha generato danni a tantissime vetture per la felicità di gommisti e meccanici è stato alimentato da una copiosa perdita idrica che ha trasformato l'asse stradale della zona sud in un percorso ad ostacoli, pieno di insidie. Così ad Atam dopo una serie di guasti non è stato più possibile far fronte ai costi di manutenzione. E nell'attesa che si provveda alle riparazioni si cambia tragitto.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio Calabria