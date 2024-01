Assistenti educativi, ancora ritardi a Reggio: erogato solo lo stipendio di ottobre

Da quando è iniziata la scuola hanno ricevuto un solo stipendio. Ancora ritardi per gli assistenti educativi. La storia si ripete. A ridosso di Natale sono state erogate le retribuzioni del mese di ottobre. Di novembre e dicembre ancora non si hanno notizie. Nulla sembra cambiare per queste figure preziose nel contesto scolastico. Gli assistenti che si occupano di facilitare l’integrazione nell’ambiente scolastico di quei bambini che rischiano l’emarginazione per via della disabilità continuano a rivendicare di anno in anno il diritto alla retribuzione in tempi “normali”.

Una figura che l’ordinamento scolastico riconosce ma che non ha mai ricevuto un inquadramento di carattere nazionale, così si procede in ordine sparso. Il Comune in questi anni alla luce della sempre più esigua somma da destinare in Bilancio alle politiche sociali, ha tentato per dare stabilità e certezza al servizio a finanziare le attività attraverso i canali dei fondi comunitari.

