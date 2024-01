Gioia Tauro, portuali al soldo della ’ndrangheta: il pm chiede 484 anni di carcere NOMI

Mano pesante della Procura antimafia di Reggio Calabria nel processo in abbreviato nato dall’inchiesta denominata “Tre Croci”. Il pm alla fine della sua requisitoria ha chiesto 484 anni di carcere per i 27 imputati accusati di narcotraffico al porto di Gioia Tauro. Le richieste sono giunte, nel pomeriggio di ieri, davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Reggio Calabria.

Le condanne chieste dalla Dda Salvatore Bagnoli a 20 anni, Domenico Bartuccio 18 anni, Franco Barbaro 16 anni, Salvatore Bellè 6 anni, Rosario Bonifazi 20 anni, Vincenzo Brandimarte 20 anni, Antonio Bruzzaniti 8 anni, Bartolo Bruzzaniti 20 anni, Salvatore Cananzi 20 anni, Bruno Carbone 10 anni, Salvatore Copelli 20 anni, Alessandro Cutrì 20 anni, Salvatore Dell’Acqua 20 anni, Girolamo Fazari 20 anni, Santi Fazio 20 anni, Roberto Ficarra 20 anni, Domenico Gulluni 20 anni, Domenico Iannaci 20 anni, Rocco Iannizzi 20 anni, Raffaele Imperiale 10 anni, Vincenzo Larosa 20 anni, Domenico Longo 18 anni, Pasqualino Russo 18 anni, Antonio Sciglitano 20 anni, Antonio Sciglitano 20 anni, Nazareno Valente 20 anni, Antonio Zambara 20 anni.

