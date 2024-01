Mercato ittico di Reggio, prende il via una nuova stagione

Il contratto è stato firmato, le chiavi consegnate, anche l’autorizzazione dell’Autorità portuale è stata registrata. Tecnicamente da domani il Mercato ittico potrebbe avviare le attività di commercializzazione dei prodotti. Dopo anni di chiusure, di false ripartenze, si aprono nuovi scenari per la struttura la cui valorizzazione rientra in quel ritrovato amore tra Reggio e il suo mare. Un percorso non facile pieno di ostacoli e imprevisti seguito passo passo da Angela Martino, l’assessore che i fragili equilibri della politica hanno lasciato fuori dalla Giunta. Operazione che ha incastrato tutti i pezzi del puzzle burocratico. Un percorso non facile che ha dovuto dipanare tante vicende legate anche all’affidamento in scadenza da parte dell’Autorità portuale al Comune e quindi all’impresa che si è aggiudicata il bando. Ma anche questo step è stato maturato con successo.

