Reggio, verso l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Tarzia: "Servono investimenti e umanità per invertire la rotta nelle carceri"

«Lo Stato dovrebbe investire, perché anche la struttura carceraria deve diventare qualcosa di diverso sia sotto il profilo strutturale e dell’accoglienza, consentendo delle condizioni minimi di vivibilità ai detenuti, sia sotto quello della capacità di restituire la dignità ha chi ha commesso un reato». Sono le parole della presidente della Corte d’appello di Reggio Calabria, Olga Tarzia, ad aprie il dibattito tenuto nel pomeriggio di ieri, a Palazzo San Giorgio dal tema “Carcere e rieducazione”. Un incontro preparatorio promosso dalla Corte d’appello in vista dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario di questa mattina. All’evento hanno partecipato non solo addetti ai lavori, ma anche cittadini e giovani delle scuole.

«Se noi facciamo di questi luoghi, luoghi di contenimento e di sofferenza - ha sottolineato la presidente Tarzia alla fine del suo intervento introduttivo - non avremo mai dei cittadini restituiti alla società, ma solo l’idea di un male che è stato commesso senza nessuna restituzione. Questo non è possibile in una società civile. Certo, per fare ciò bisogna abbattere dei preconcetti che sono dentro ognuno di noi». Da segnalare, per la carica emotiva che è riuscito a trasmettere, la testimonianza di Pasquale Marrone (accompagnato dall’educatore Ciccone), campano che sta scontando la sua condanna nel carcere di Palmi: «La mia è una lunga carcerazione - ha dichiarato - è difficile da raccontare in poche parole. Non sono più l’uomo che è stato arrestato nel 2013. Devo ringraziare i giudici che mi hanno dato speranza e mi hanno fatto capire che non posso tradire la loro fiducia. Vorrei che questo percorso non si fermasse, vorrei parlare nelle scuole perché la vita va vissuta senza sprecare un minuto. Vorrei che i giovani capissero che la vita è fuori dal carcere, ogni giorno che si vive è fantastico. Dico ai ragazzi di godersi la vita e chi si trova sulla strada sbagliata di cambiare vita». Nel corso del dibattito si è parlato del rilievo costituzionale della dignità della persona umana che impedisce di considerare il carcere come luogo in cui vige un regime di extraterritorialità rispetto alle garanzie fondamentali assicurate dallo Stato.