Gli ambulanti diffidano il Comune di Reggio: ritirate la delibera o andiamo al Tar

Gli ambulanti sono di nuovo sul piede di guerra. Al centro dello scontro con il Comune c’è la delibera con la quale Palazzo San Giorgio ha ritirato i permessi nei mercati per metterne a bando i posti. Nella giornata di ieri, dopo circa due settimane di discussioni infruttuose, il sindacato Ana Ugl ha inviato una diffida al Comune per il ritiro della delibera incriminata.

«Nelle ultime settimane - ha spiegato Domenico Fimiano, segretario regionale della Ana Ugl - c’è stata una intensa interlocuzione con l’assessore Marisa La Nucara. Le abbiamo inviato le “carte della pace”, ossia la documentazione che crediamo possa servire a convincere la dirigente delle Attività produttive a ritirare la delibera. Purtroppo, però, non siamo arrivati da nessuna parte e abbiamo deciso, tramite la segreteria regionale, di inviare una diffida al Comune. Abbiamo la legge dalla nostra parte, il Ddl concorrenza, e siamo convinti che il bando per l’assegnazione dei posti sia sbagliato nel merito e anche dal punto di vista della legge».