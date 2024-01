La tragedia di Rosarno, Francesco aveva appena chiesto a Gessica di sposarlo

Erano fidanzati Francesco Giovinazzo e Gessica Muià, i due giovani di 23 anni morti nell’incidente stradale accaduto la scorsa notte a Rosarno. Giovinazzo lavorava come operaio edile e proprio ieri aveva proposto alla fidanzata di sposarlo. Sempre ieri, inoltre, tre ore prima dell’incidente, il giovane aveva scritto un messaggio su Instagram alla fidanzata. "Non solo - aveva scritto Giovinazzo - è il tuo compleanno. Io ti amo più della mia stessa vita. Ce lo siamo promessi fino alla morte».

E le ombre della morte se li sono portati insieme in una maledetta notte di gennaio. Dopo la gioia per aver ricevuto la proposta di matrimonio, la proposta per vivere d'amore per tutta la loro esistenza. Un video instagram riprende anche il momento in cui Francesco chiede a Gessica di sposarlo.

Sulla tragedia è intervenuto anche il sindaco di Rosarno, Pasquale Cutrì: "La tragica notizia del gravissimo incidente avvenuto la notte scorsa a Rosarno in cui hanno perso la vita due giovani ragazzi, ha scosso tutta la nostra Città. A causa del violento impatto che ha causato delle gravi ferite, hanno perso la vita un nostro concittadino, F.G. e J.M. di San Ferdinando; un terzo, è ricoverato al Gom di Reggio Calabria. Rivolgo a nome della Città di Rosarno e mio personale i più profondi sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie per la scomparsa di questi due ragazzi che in modo inaccettabile hanno perso la vita questa notte a causa di un incidente stradale. Le parole vacillano e vengono meno di fronte a tragedie così grandi. Al ragazzo ferito, auguriamo che possa presto essere dichiarato fuori pericolo dai medici”.