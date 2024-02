Reggio, operazione "Azzeccagarbugli": tre condanne. Assoluzione piena per i professionisti coinvolti I NOMI

Tre le condanne: 5 anni di reclusione per gli imprenditori Fortunata Brunella Latella e Gaetano Tomasello (difesi dall'avvocato Chindamo) che rispondevano oltre alla presunta bancarotta patrimoniale fraudolenta anche di una serie di presunte estorsioni ai danni dei lavoratori dei supermercati “Doc Market” e di barman e pasticceri del “Cordon Bleu” (all'epoca dei fatti nel patrimonio degli imprenditori Latella) che secondo la Procura – l'accusa è stata sostenuta in dibattimento dal procuratore aggiunto Stefano Musolino - erano costretti a restituire una quota dello stipendio per poter mantenere il posto di lavoro; 4 anni di reclusione solo per il concorso nella bancarotta per Damiano Viglianisi (avvocato Giuseppina Quattrone). Pesanti anche le pene accessorie disposte dal Tribunale collegiale (presidente Cristiana Maria De Pasquale, a latere Greta lori e Carla Costantino) che ha dichiarato "l'interdizione dai pubblici uffici" di Brunella Fortunata Latella, Gaetano Tomasello e Damiano Viglianisi per la durata di 5 anni; e l'inabilitazione di Brunella Fortunata Latella e Gaetano Tomasello "all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per una durata corrispondente a quella della pena principale". I Giudici hanno indicato "in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza".