Depurazione a Reggio, affidato il servizio. Ma la “rivoluzione” appare lontana

La revoca dei 51 licenziamenti alle maestranze di Idrorhegion è arrivata in contemporanea con l’aggiudicazione del bando dei servizi di manutenzione di rete e impianti. Ma non basta questo se pur importante passaggio a risolvere tutte le incognite che ruotano attorno alla rivoluzione del settore depurazione. Tanti i pezzi da incastrare in un puzzle complicato disegnato dalla Regione ha voluto accentrare nell’autorità unica di acqua e rifiuti tutti i servizi della Calabria.

Il Comune della città dello Stretto in questa partita ha scelto il ruolo di apripista, è stato il primo dei grandi Enti locali ad abbracciare questa nuova sfida sottoscrivendo una convenzione per l’idrico. Un passaggio di competenze, onori e oneri che si articola in più step. E quello per la depurazione secondo il cronoprogramma è previsto per il mese di giugno. Ma ci sono elementi che lasciano ipotizzare uno slittamento. Infatti la convenzione che è stata aggiornata nel mese di dicembre infatti ha già prorogato i tempi per l’idrico. Operazione che prevede l’impegno da parte di Sorical di acquisire un intero ramo di Castore entro il mese di febbraio. Ma le “trattative” appaiono ancora in alto mare. Quindi se ancora tanto rimane da definire per l’idrico per la depurazione il passaggio di consegne e competenze si annuncia ancora lontano.

Il tutto mentre a gennaio è scaduto il precedente affidamento alla società Idrorhegion. Società che proprio in vista del clima di incertezze che si respirava aveva avviato le procedure di licenziamento dei 51 lavoratori impegnati nel settore. Insomma una tempesta perfetta che arriva dopo anni di precarietà con una lunga stagione di proroghe e un bando (di un anno eventualmente rinnovabile per un altro anno) scaduto a gennaio.