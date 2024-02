Palmi, al via i lavori del Parco della Civiltà contadina

Al via i lavori del Parco della Civiltà contadina. Ad annunciarlo il sindaco Giuseppe Ranuccio che ha presenziato all’apertura del cantiere e all’arrivo dei primi mezzi e operai che dovranno riqualificare e restituire alla pubblica fruibilità un’area verde e non solo della città che per troppi anni è rimasta abbandonata. Il progetto, finanziato con fondi PNRR per 660 mila euro, con un importo dei lavori di 472.660,48 euro prevede la riqualificazione dell’intero parco.

«Come avevo anticipato ad inizio anno, il 2024 sarà l’anno delle opere pubbliche per la nostra città. Così – aggiunge Ranuccio – dopo l’avvio nelle settimane scorse dei lavori al Borgo della Marinella, che stanno proseguendo in maniera positiva, oggi è la volta del cantiere relativo al Parco della Civiltà contadina. Finalmente, dopo anni trascorsi per ottenere i finanziamenti, progettazioni, conferenza dei servizi e gara d’appalto, l’avvio dei lavori in questo straordinario spazio verde dalle immense potenzialità e che fino ad oggi era stato pressoché abbandonato».

Il primo cittadino svela alcuni degli interventi che saranno realizzata nell’ampia area del Parco della Civiltà contadina che confina con la Casa della Cultura “Leonida Repaci” e costituisce una delle aree verdi più ampie a ridosso del centro cittadino: oltre un ettaro e mezzo di terreno verde a disposizione dei cittadini per eventi, attività all’aperto, passeggiate o la semplice lettura di un libro o per godere del meraviglioso panorama.