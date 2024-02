Ferimento Mangiola a Reggio, ai raggi-X la “Multipla” utilizzata dai killer

Ai raggi-X la “Fiat Multipla” a bordo della quale due persone - per Procura e Gip il 50enne Emilio Minniti (difeso dagli avvocati Antonio Germanò e Vanessa Chinè) e il 45enne Paolo Paleologo (difeso dagli avvocati Giacomo Iaria e Pierpaolo Emanuele) - entrarono in azione la mattina del 13 ottobre 2023 nel cuore del quartiere di Reggio-sud, Ravagnese, per uccidere Carmelo Gioele Mangiola, rimasto miracolosamente ferito.

La Procura ha dato incarico agli investigatori della Guardia di Finanza, e agli esperti della “Scientifica”, per effettuare accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura. Attività completata sequestrando 8 supporti fari completi di porta lampade, 2 cavi di alimentazione batterie auto; 1 cassetta porta oggetti; 1 cassetta flex; 1 contenitore porta punte trapano; 1 chiavetta USB; campionatura di sostanze biologiche prelevate su 5 bottiglie d'acqua da 50 cl; campionatura di sostanze biologiche prelevate su 4 maniglioni e pomello del cambio.

