Galleria della Limina sulla Ionio-Tirreno, carte in tavola martedì 17 con sindaci e Anas a confronto

Avrà luogo martedì alle 17 a Catanzaro l’incontro tra i vertici di Anas Calabria e una delegazione dei sindaci della Locride per esporre i dettagli tecnici del progetto di manutenzione straordinaria della Galleria della Limina sulla strada di grande comunicazione “Ionio-Tirreno”.

Nel corso del vertice (al quale prenderanno parte i componenti il comitato esecutivo di AssoComuni Locride e il presidente dell’assemblea Vincenzo Maesano) si saprà qualcosa in più anche sulla data d’inizio effettivo dei lavori, annunciata dal presidente della Regione Roberto Occhiuto entro il mese di marzo ma che potrebbe slittare di qualche giorno, con possibile avvio delle opere per i primi di aprile.

Al momento siamo fermi a quanto dichiarato nei giorni scorsi a Gazzetta del Sud dal sindaco di Mammola Stefano Raschellà, quando dopo aver premesso che «in questo momento sono in fase di valutazione gli ultimi parametri tecnici che a breve saranno resi noti» ha anticipato che «i lavori che si andranno a realizzare sono quelli in parte già annunciati, ovvero verranno compiuti interventi snelli previsti dal progetto di ripristino del lite mirati alle superfici della calotta maggiormente ammalorate».