Palmi, autovelox bruciato nella notte: e da fleximan a "pironman" è un attimo VIDEO

Aveva fatto scaturire fin da subito un vespaio di polemiche sui social e non solo. L'autovelox installato sulla SS 18 tra Palmi e Gioia Tauro, dall'ammininistrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ranuccio, non era proprio piaciuto alla popolazione. Sta di fatto che nella notte appena trascorsa, l'autovelox ha preso fuoco.

Qualcuno, emulando il "Fleximan" del Nord Italia, che si sarà vendicato per aver preso qualche multa di troppo? E sui social dopo l'episodio si sono scatenati i commenti a favore e contro con alcuni che hanno scherzosamente, ma non troppo, sottolineato: "Da Fleximan a Pironman è un attimo !"

Ranuccio: "Gesto barbaro e incivile che non appartiene alla cultura della nostra città"

"Questa notte l'autovelox installato sulla Statale 18 è stato incendiato. Stiamo verificando - ha sottolineato il sindaco Ranuccio - i danni all'impianto ed in queste ore sporgerò denuncia. Da Sindaco di una comunità fatta di persone perbene, sono rammaricato: so che un autovelox non può essere popolare e posso comprendere il rancore di chi, violando la legge, si è visto recapitare un verbale, ma questo gesto barbaro ed incivile non appartiene alla cultura della nostra Città. Certamente anche i messaggi sbagliati dei media, che in modo assurdo ed incomprensibile esaltano Fleximan come un eroe, hanno avuto un ruolo nella vicenda.

L'incendio, però, non fermerà il progetto già annunciato sulla sicurezza stradale, con importanti interventi sulla viabilità, sulla segnaletica e sull'asfalto, oltre all'installazione di altri due autovelox su punti critici nei quali pedoni o automobilisti hanno perso la vita."