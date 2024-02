Siderno, scorte arrivate alla farmacia territoriale: si torna alla normalità

Si va verso il ripristino della normale erogazione di tutti i presidi e farmaci prescritti dai piani terapeutici dei pazienti cronici del comprensorio. A metà mattinata di ieri, alla farmacia territoriale di Siderno, al di là del notevole afflusso di pazienti in coda (circa una cinquantina) l’erogazione è ripresa regolarmente, con conseguente sovraccarico di lavoro per i sanitari impegnati nella ricezione delle prescrizioni e nella consegna dei medicinali. Il surplus di richieste, a sentire molti dei pazienti in coda, è stato determinato dalle carenze delle scorte nei giorni scorsi, tanto che sono stati parecchi gli utenti che tornavano per la terza volta (qualcuno addirittura per la quinta) per ritirare i farmaci.

Ma almeno ieri, il viaggio non è stato a vuoto, e l’andirivieni di corrieri che consegnavano pacchi di farmaci ha dato il senso del ritorno alla normalità, anche dopo l’approvazione del budget 2024 avvenuta nei giorni scorsi e le disposizioni impartite dalla direzione generale ai centri di spesa.

La farmacia territoriale si trova all’ex ospedale di Siderno, destinato a diventare “Casa della comunità hub”, il cui progetto definitivo è in fase di validazione, prima dell’approvazione del progetto esecutivo.