Galleria della Limina chiusa di notte, interventi da aprile. Non esclusi altri lavori

Tutto come nelle previsioni. L’incontro tenutosi alla Cittadella Regionale tra una delegazione dei sindaci di Locride e Piana, i vertici di Anas Calabria e buona parte della Giunta Occhiuto ha confermato le indiscrezioni pubblicate da Gazzetta del Sud riguardo ai lavori di manutenzione da realizzare sulla galleria della Limina, indispensabile snodo di collegamento tra il versante ionico e quello tirrenico del territorio metropolitano. Stando a quanto è emerso al termine dell’incontro, infatti, si comincerà a inizio aprile – confermato, dunque, l’ulteriore slittamento dopo l’annuncio del presidente Occhiuto che in precedenza aveva dato per certo l’inizio entro il mese di marzo - con la chiusura del traforo solo nelle ore notturne, dalle 22 alle 6, tutti i giorni e per un tempo stimato di diciotto mesi.

L’occasione servirà anche per compiere gli interventi previsti per la galleria “Torbido” (per la quale già la scorsa primavera, si era parlato della necessità di compiere una decisa e improcrastinabile manutenzione straordinaria) che saranno anch’essi finanziati coi venti milioni complessivamente stanziati.