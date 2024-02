Disastro ambientale a Reggio, scoperte oltre 5mila tonnellate di rifiuti speciali: arrestato un imprenditore NOMI

I carabinieri della compagnia di Reggio Calabria, in esecuzione di un’ordinanza del Gip Angela Mennella richiesta dalla Procura della Repubblica diretta da Giovanni Bombardieri, hanno tratto in arresto, con assegnazione ai domiciliari, l’imprenditore edile Bruno Crucitti, 65 anni, di Reggio Calabria nell’ambito dell’operazione contro l’inquinamento del torrente Valanidi di stamane. Le persone denunciate sono Francesco e Daniele Crucitti, rispettivamente, di 48 e 46 anni, Edoardo Belfiore, 57 anni, e Giovanni Vittoriano Salvatore, 59 anni. L’accusa a vario titolo è di avere costituito un’associazione finalizzata al traffico di rifiuti, disastro e inquinamento ambientale, gestione non autorizzata di rifiuti speciali, occupazione abusiva di suolo demaniale, nel caso specifico, una parte del torrente Valanidi, che sfocia a sud del centro abitato di Reggio Calabria. Le indagini dei carabinieri evidenziano «l'inaudita gravità dei delitti commessi, connotati da danni di irreparabile pregiudizio per l’equilibrio ambientale del sito in questione», sottolineando «la spiccata pericolosità degli indagati, la cui spregiudicatezza è stata tale da agire esclusivamente in piena mattinata».