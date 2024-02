Reggio, l'appello di Cannizzaro: "Le Istituzioni vengano ad Arghillà"

La presenza delle Istituzioni per restituire fiducia alla comunità di Arghillà, il quartiere simbolo dell’emergenza sociale del territorio reggino. Una richiesta che il parlamentare azzurro, Francesco Cannizzaro ha inoltrato proprio a quella struttura istituzionale che ha come missione quella di contrastare il degrado. II vice capogruppo di Forza Italia alla Camera, ha scritto Alessandro Battilocchio, in quanto Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie, Alessandro Battilocchio per chiedere una visita formale.

«Nell’ambito delle competenze della Commissione che presiede, sarebbe, ritengo, particolarmente importante una sua visita nella Città di Reggio Calabria. Le chiedo, nel merito, un’attenzione specifica per il quartiere di Arghillà, una zona periferica rinomatamente a rischio, che versa in uno stato di disagio sociale, culturale e strutturale. C’è bisogno che la legalità si rimpossessi di questi luoghi. E lo faccia con tutta la forza e la determinazione dello Stato». Una richiesta ufficiale che pare abbia già ricevuto un positivo riscontro. La Commissione è un organismo istituito in capo al Parlamento italiano con il compito di verificare le condizioni di sicurezza, lo stato di degrado ed il disagio delle città e delle loro periferie urbane, con particolare riguardo alle implicazioni socio-economiche. E Arghillà rappresenta purtroppo una cristallizzazione di come un territorio dalle mille potenzialità possa trasformarsi in un incubo per chi ci vive.