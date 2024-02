Reggio, non c'è pace ad Arghillà: incendio devastante nella notte FOTO

Un vasto incendio si è verificato nella notte ad Arghillà nel popoloso quartiere a nord di Reggio Calabria. Il rogo è stato generato dalle fiamme divampate in una delle tante discariche presenti nella zona non troppo distante dalla piazza Italo Calabrò. L'ennesimo episodio di degrado ed incuria in un quartiere in cui non si riesce a mantenere un minimo di legalità.

E sui social vige un sentimento tra l'incredulità e la disperazione: "Più volte segnalato - si legge in un commento - e mai nessuno ha preso provvedimenti...ora i residenti dovranno respirare tutto lo smog per l'ennesima volta ...quando verrà ripulito questo quartiere??? È una vergogna che il comune non si prende cura dei cittadini ... Nel quartiere Arghillá si vive tra spazzatura fogna, blatte e topi con il rischio di una epidemia...!!! Vergogna".