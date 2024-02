Maltempo a Palmi, tragedia sfiorata: tetto vola sui bar di Piazza Cavour VIDEO

Attimi di paura ieri sera a Palmi. L'ondata di maltempo e il ciclone "Pulcinella" si è abbattuto anche sulla Calabria ed in particolar modo sulla costa tirrenica. Alle 21:30 circa un tetto è letteralmente volato sui locali di Piazza Cavour in pieno centro a causa del forte vento che è imperversato nelle ultime ore. Un vero e proprio uragano si è abbatuto su Palmi rischiando di provocare seri danni e per poco non ci è scappato il morto. Fortunatamente non si sono registrati feriti.