Taurianova "Capitale del libro 2024", le altre città si ribellano. Il sindaco Biasi: "Nessuna irregolarità"

Non accennano a diminuire le polemiche dopo le dichiarazioni del sottosegretario Claudio Durigon sulla città vincitrice del concorso “Capitale del Libro 2024”. Il senatore leghista, venerdì scorso, ha annunciato a sorpresa la designazione di Taurianova quale vincitrice del riconoscimento. Ieri, con un comunicato congiunto, le città di Trapani, Grottaferrata, San Mauro Pascoli e Tito hanno chiesto chiarezza sulla vicenda.

«Il sottosegretario Durigon – si legge nel documento – ha annunciato la designazione di Taurianova come “Capitale Italiana del Libro 2024.” Tuttavia, al momento, non è stata fornita alcuna conferma ufficiale da parte del ministro della Cultura, Sangiuliano. Le città finaliste esprimono perplessità e sollevano interrogativi sulla regolarità del concorso. La mancanza di chiarezza solleva dubbi sulla validità del processo decisionale, influenzandone negativamente la percezione. Le città finaliste chiedono una pronta e trasparente comunicazione da parte del ministero della Cultura per garantire l’integrità del concorso. In attesa di informazioni ufficiali, le città finaliste confidano nella correttezza e nell’imparzialità del Ministero, affinché il concorso proceda in modo trasparente e giusto per tutte le comunità coinvolte».