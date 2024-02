Ryanair in Calabria, nuova base a Reggio e 10 nuove rotte: oltre 1.200 posti di lavoro

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, ha annunciato un operativo record per la Calabria per l'estate '24 che include il lancio di una nuova base (oltre 100 milioni di dollari di investimento) a Reggio Calabria e 10 nuove rotte in tutti e 3 gli aeroporti calabresi (Lamezia, Crotone e Reggio) per l'estate '24. Questa importante espansione in Calabria segna l'inizio di una strategia di crescita a lungo termine concordata con il presidente Occhiuto per posizionare la Calabria come destinazione leader in Europa, incrementando il turismo in entrata e la connettività in tutta la Regione.

Il lancio di una nuova base a Reggio Calabria (19° base e 31° aeroporto in Italia) rafforzerà la presenza di Ryanair in Calabria e creerà fino a 200 nuovi posti di lavoro (incluse posizioni ben retribuite per piloti, assistenti di volo e ingegneri) insieme a un investimento sostanziale di 100 milioni di dollari in nuovi aeromobili. Inoltre, Ryanair continua a sviluppare la connettività nella sua base di Lamezia con una nuova rotta per Valencia (18 in totale) e oltre 180 voli settimanali. A Crotone Ryanair aggiungerà un nuovo collegamento per Torino (4 totali) e oltre 30 voli settimanali, con una crescita della connettività del 13% e del 33% rispettivamente a Lamezia e Crotone.

L’operativo sulla Calabria per l’estate 2024 di Ryanair offrirà:

2 aeromobili basati (200 milioni di dollari) – 1 nuovo a Reggio Calabria e 1 a Lamezia

10 nuove rotte - 8 da Reggio a Barcellona, Berlino, Bologna, Manchester, Marsiglia, Tirana, Torino, Venezia / 1 da Lamezia a Valencia / 1 da Crotone a Torino

30 rotte totali (8 a Reggio / 18 a Lamezia / 4 a Crotone)

In Calabria il traffico cresce di oltre il 20% fino a 1,3 milioni di pax per la S24

Oltre 1.200 posti di lavoro nella Regione

Capacità record, connettività e tariffe basse per la Regione Calabria A Reggio Calabria, il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: "In qualità di compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di annunciare questo importante investimento in Calabria con l'apertura di una nuova base (investimento di 100 milioni di dollari) a Reggio Calabria e 10 nuove rotte per l'estate '24. Complessivamente, Ryanair registrerà una crescita della capacità pari a più del 20% distribuita su tutti e 3 gli aeroporti calabresi (Lamezia, Crotone e Reggio). Questa importante espansione segna l'inizio di una strategia a lungo termine con il Presidente Occhiuto e la Regione per posizionare la Calabria come destinazione leader in Europa e far crescere il turismo in entrata, la connettività e l'occupazione, offrendo al contempo tariffe basse ai cittadini/visitatori.

La Calabria è una destinazione tutta da scoprire sia in Italia che in Europa, e merita più connettività, più turismo tutto l'anno e più posti di lavoro che solo Ryanair può offrire. La Calabria godrà ora di un boom del turismo in entrata grazie alla crescita spettacolare fornita da Ryanair, (già sperimentata da altre regioni italiane come la Puglia e la Sardegna), con tariffe competitive e una maggiore connettività per coloro che vogliono visitare amici e parenti all'estero o devono viaggiare per motivi di lavoro o sanitari.

Mentre le regioni e gli aeroporti italiani lungimiranti come la Calabria continuano ad adottare misure lodevoli per far crescere il turismo e la connettività, il governo italiano deve sostenere tutte le regioni e gli aeroporti italiani per far crescere il turismo e la connettività abbassando i costi di accesso e cancellando l’addizionale comunale / tassa sul turismo regressiva per stimolare un'ulteriore crescita della capacità e ridurre le tariffe per i passeggeri. Se il governo italiano dovesse abolire l’addizionale municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, altri 20 milioni di passeggeri all'anno e oltre 250 nuove rotte.

I cittadini/visitatori calabresi di Ryanair possono ora prenotare i loro voli S24 a tariffa bassa su 30 rotte a partire da soli 24,99 euro su ryanair.com oggi. Non vediamo l'ora di accogliere altri milioni di cittadini/visitatori italiani e stranieri a bordo dei voli Ryanair da/per la Calabria la prossima estate".