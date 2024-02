La Reggina vince il derby con la Gioiese all'ultimo assalto: al 91' la decide Zanchi

Reggina-Gioiese 2-1

Marcatori: 9’ st Perri, 30’ st Vasil, 46’ st Zanchi.

Reggina (3-5-2): Martinez 6 (1’ st Velcea 6); Parodi 6, Adejo 6, Cham 5,5; Martiner 5,5 (40’ st Lika s.v.), Mungo 5,5, Barillà 5,5, Perri 6 (30’ st Renelus 6 ), Porcino 5 (40’st Zanchi 6,5), Bolzicco 5, Provazza 5,5 (25’ st Zucco 5,5). A disposizione:Ingegneri, Rana, Belpanno, Kremenovic. Allenatore: Trocini 5.

Gioiese (4-3-3): Lando 6,5 ; Faye s.v. (24’ Toscano 6), Oliveira 6, Chazarreta 6, Montefusco 5,5 (18’ st Gorshdian 6); Titizian 6, Poli 6 (33’ st Mandaglio s.v.), Teliz 6; Lia 6 (18’ st Guerrisi 6), Vasil 6,5, Zamani 5,5 (12’ st Sanchez 6). A disposizione: Smith,, Maressa, Messaggi, Latella,. Allenatore: Cozza 6,5.

Arbitro: Saccà di Messina 6.

Note: Ammoniti. Parodi. Spettatori 4.064 di cui 227 ospiti. Minuti di recupero: 0’ e 5’ Solo i punti. Non ci sono altre indicazioni positive che la Reggina può trarre dalla vittoria ottenuta oltre il 90’ contro la Gioiese nel torneo di serie D. A tempo scaduto è arrivato il gol di Zanchi che ha fissato il punteggio sul 2-1 finale, negando un punto che avrebbe dato morale alla squadra di Ciccio Cozza. L’allenatore dei viola, al debuto stagionale proprio nello “suo” Granillo, ha da subito dato un’impronta alla squadra, che negli ultimi giorni ha visto arrivare tanti nuovi calciatori. La sfida si è rivelata particolarmente complicata per gli amaranto che sono tornati a palesare i consueti problemi che hanno spesso contraddistinto le partite giocate in casa. Escluse poche estemporanee azioni da gol, la Reggina si è fatta notare per un gioco lento e prevedibile che non è riuscita a mettere in difficoltà la Gioiese. Gli ospiti, soprattutto nel primo tempo, si sono fatti apprezzare per la capacità di pressare gli avversari e non dargli grandi spazi.

Con il passare dei minuti la vigoria fisica ed atletica dei viola è divenuta minore e i padroni di casa hanno potuto imprimere un’accelerata al loro gioco offensivo. E così, già nella prima parte della ripresa, è arrivato il gol dell’1-0. Lo ha firmato ancora Perri, sfruttando un bel cross di Parodi da destra. Una volta in vantaggio gli amaranto non sono riusciti a chiudere la gara. Un po’ per mancanza di concretezza nell’area di rigore avversaria e forse per poco coraggio nell’attaccare. Così Vasil, con un bel destro a giro dopo aver ricevuto una palla in area di rigore, ha finalizzato una bella ripartenza della Gioiese. Sembrava finita. Tuttavia, prima Renelus ha avuto la palla del pareggio al 90’ su cui è stata provvidenziale l’uscita del portiere ospite Lando. Poco dopo invece Zanchi ha insaccato la palla della vittoria con una bella conclusione al volo.