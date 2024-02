Occhiuto consegna “la dote” a Gerace: "Progetto ambizioso, fatene buon uso"

«La Regione ha destinato i 20 milioni del Pnrr al borgo di Gerace, perché questo centro storico può rappresentare un grande attrattore culturale e turistico di qualità per tutta la Calabria». È quanto ha dichiarato il presidente della Giunta Regionale Roberto Occhiuto, nel corso dell’incontro che si è tenuto ieri mattina a Gerace, dove ha incontrato la cittadinanza per approfondire le azioni che riguardano l’investimento relativo al progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi grazie ai fondi del Ministero della Cultura relativi alla “Attrattività dei Borghi”, che ricade su una specifica misura del Pnrr, con risorse come detto di 20 milioni di euro, da spendere entro il mese di giugno del 2026.

«La mia presenza qui, accanto all’amministrazione, insieme alle altre istituzioni, è per dare sostegno al lavoro degli amministratori, ed anche per rafforzare eventualmente i protocolli di legalità», ha proseguito Occhiuto, che ha concluso affermando: «Ci sono 20 milioni da spendere a Gerace che potrebbero rappresentare davvero il rinascimento di questo comprensorio, vanno spesi in maniera tale che non si determinino incidenti lungo il percorso, quindi tutte le istituzioni devono stare vicine per concretizzare questo progetto ambizioso».

«La visita del presidente Roberto Occhiuto è il coronamento di un rapporto ormai consolidato nel tempo, alla luce del finanziamento di 20 milioni di euro per la valorizzazione dell’attrattività turistica e culturale del centro storico», ha dichiarato il sindaco facente funzioni di Gerace, Salvatore Galluzzo, che ha ricordato il lavoro portano avanti nel corso degli anni per creare i presupposti per la crescita e lo sviluppo del territorio. «Ringrazio il presidente Occhiuto anche perché ha voluto fortemente che fosse lui stesso a presentare alla cittadinanza questo finanziamento – ha proseguito Galluzzo – perché si ritiene che Gerace possa assurgere a ruolo di guida turistica e culturale dell’intera Calabria». «Per me è una giornata di festa, ne vado fiero e orgoglioso come geracese, non solo come primo cittadino, perché ritengo che il lavoro fatto nel corso degli anni stia portando i propri frutti», ha concluso Galluzzo.