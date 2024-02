Siderno, un presidio medico h12 garantito all’ex ospedale

Undici medici hanno dato la propria adesione alla costituzione di un Aggregazione funzionale territoriale che avrà sede nell’ex ospedale e anche ex Casa della Salute ora “Casa della Comunità hub” di Siderno.

È quanto è emerso al termine dell’incontro tenutosi venerdì sera al palazzo municipale, promosso dalla sindaca Mariateresa Fragomeni (delegata di AssoComuni Locride alla Conferenza dei sindaci dell’Asp di Reggio Calabria) e al quale hanno partecipato, oltre ai professionisti aderenti all’iniziativa, la direttrice generale dell’Asp Lucia Di Furia e il segretario provinciale della Fimge Francesco Biase, a sua volta coordinatore di una AFT a Reggio Calabria.

«Questo significativo passo – è scritto in una nota diffusa agli organi di stampa – promette di migliorare l’assistenza sanitaria locale, garantendo una maggiore efficienza e coordinazione tra i professionisti coinvolti, oltre alla presenza di un medico di base e un infermiere di comunità per un orario di 12 ore (dal lunedì al venerdì) nei locali della Casa della Salute di Siderno. Durante tale fascia oraria, il medico di base di turno, assieme all’infermiere, provvederà alle necessità di quanti avranno bisogno dell’assistenza medica di base, garantendo le visite mediche e le prescrizioni del caso, per tutti i pazienti assistiti dagli 11 medici che hanno aderito all’iniziativa. Inoltre – prosegue la nota – si è già avviata una discussione riguardo l’applicazione della telemedicina. Da non sottovalutare infine che la prossimità con i vari specialisti ambulatoriali presenti nella Casa della Salute, porrà le basi per la necessaria interdisciplinarità e la concreta possibilità di avviare i percorsi di diagnosi e cura per singolo paziente (i cosiddetti pacchetti assistenziali continui)».