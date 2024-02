Nuovo ospedale di Palmi, rimozione degli ultimi due elettrodotti

Al via i lavori di rimozione degli ultimi due elettrodotti presenti sul terreno dove sorgerà il nuovo ospedale della Piana con sede a Palmi. A seguirli il consigliere regionale Giuseppe Mattiani: «Siamo da tempo in costante contatto con i tecnici di Terna, con i quali oramai abbiamo instaurato un rapporto di confronto e di dialogo, oltre che di collaborazione per la risoluzione delle interferenze. Questo ci ha consentito di giungere al risultato cui oggi stiamo assistendo. Verranno rimossi gli ultimi due elettrodotti presenti sul sito e le campate aeree interferenti con l’area dell’ospedale. Dopo l’area sarà libera e verrà messa in esercizio la variante in cavo».

Il procedimento per la realizzazione dell’infrastruttura sanitaria pianigiana, intanto, non si ferma: sono in itinere le attività propedeutiche all’approvazione del progetto definitivo. «Un’attività certamente non semplice alla luce del lungo tempo trascorso, ma che i nostri bravissimi tecnici regionali hanno approcciato con grande impegno e competenza. Non dobbiamo dimenticare che quando ci siamo insediati non erano neanche state compiute attività progettuali importanti. Ci siamo fatti carico di questo, per come era giusto che fosse, perché l’ospedale lo vogliamo realizzare» evidenzia Mattiani.

«Forse sarà la volta buona che i vecchi elettrodotti spariranno». Arrivano anche dall’associazione ProSalus gli ultimi aggiornamenti in tempo reale circa i lavori per la realizzazione del Nuovo ospedale della Piana. Nella mattinata di ieri qualcosa si è mosso, con gli operai all’opera per i lavori di rimozione.