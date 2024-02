Reggio, frane a causa del maltempo: cede un costone nel quartiere Terretri

Il weekend in Calabria è stato caratterizzato da una pioggia copiosa, continua e incessante, causando diversi danni che si sono evidenziati oggi, specialmente a causa dei terreni saturi dall'acqua. Attualmente, si stanno verificando frane e microfrane in alcune aree della provincia di Reggio.

Questa mattina sono stati segnalati smottamenti lungo la strada che collega Reggio Calabria a Gambarie d'Aspromonte. In particolare, un tratto di strada a Terreti, nei pressi del bivio per Ortì, ha subito un cedimento. Viabilità interrotta in alcune zone colpite dai danni.