Pediatria a Siderno, l’assistenza non è garantita: «I nostri figli hanno diritto alla salute»

Sono più di mille i cittadini di Siderno che in pochissimi giorni hanno sottoscritto l’appello della dottoressa Francesca Gentile, contenuto in una lettera inviata ai vertici di Regione Calabria e Asp di Reggio Calabria per segnalare la grave carenza dei servizio di pediatria di base nei comuni della Locride nella quale si sollecitano gli esponenti politici del territorio «quali – è scritto nella comunicazione inviata agli organi di stampa – consiglieri e assessore regionale, a un celere e risolutivo intervento» «al fine di garantire il diritto alla salute dei nostri figli».

L’iniziativa prende le mosse dal «forte disagio determinato dalla circostanza che nei Distretti dell’Asp di Reggio Calabria, ormai da tempo, non sono bandite le zone carenti di Pediatria, nonostante – è scritto nella lettera – la grave carenza di tale figura professionale conseguente alla cessazione dal servizio di pediatri di libera scelta per raggiunti limiti di età».