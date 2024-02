Polizia locale di Reggio, grande impegno ma l’organico segna un -62%

«È in dirittura d’arrivo l’ultimazione dell’installazione dei varchi elettronici sul Corso: la scelta è di rendere più vivibile questo salotto della città dentro un percorso virtuoso di educazione stradale». Ad annunciarlo è il comandante della Polizia locale, Salvatore Zucco, illustrando le attività del 2023; non solo di controllo del territorio ma anche proiettate nel sociale con una partecipazione attiva e fattiva agli accadimenti cittadini di rilevanza socio-culturale, come la Corrireggio fino ad altri momenti di aggregazione. «Tra le pagine più belle condivise con la comunità rientrano sicuramente le giornate del 4 e 5 dicembre con il progetto “Katedromos” che ha coinvolto oltre 900 studenti delle scuole superiori medie e primarie cittadine» ammette Zucco. L’ occasione è il caminetto organizzato dal Rotary Sud Parallelo 38 «voluto – spiega il presidente Enrico Paratore – per rappresentare un momento di incontro tra la comunità e le istituzioni che fungono da presidio di sicurezza e legalità del territorio metropolitano».

«Nasciamo sulla strada e non somministriamo solo multe», esordisce Zucco, con all’attivo 25 anni di attività nella polizia locale di cui 4 a Reggio. «A Lamezia c’erano più macchine che vigili; qui, appena arrivato mi sono cimentato con una carenza di strumentazioni e situazioni inadeguate, basti pensare che il pronto intervento avveniva sulle Panda, mentre oggi disponiamo di 43 autoveicoli e anche di biciclette a pedalata assistita».