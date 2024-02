La droga nella piana di Gioia Tauro: "La denuncia del padre fatto estremamente positivo" VIDEO

L'operazione "Perseverant" ha stoppato uno smercio di droga con un giro d'affari che si aggira attorno al milione di euro. I particolari dell'inchiesta sono stati evidenziati dal procuratore di Palmi, Emanuele Crescenti.

Le ordinazione fatte a mezzo social

"Dobbiamo chiarire - ha affermato Crescenti - che non siamo nel campo associativo perchè altrimenti se ne occuperebbe la Dda. Siamo in quella fase borderline di questo spaccio di sostanza stupefacente con un sistema domiciliare con le ordinazioni fatte a mezzo social, a mezzo web che anche durante la pandemia controllava il territorio e permetteva la cessione di droga sul piano territoriale. Siamo in quella fase che sta sul passaggio alla criminalità organizzata: è chiaro che i fenomeni di droga sono sotto il controllo e sono la principale fonte di sostentamento della criminalità organizzata. In questa fase abbiamo seguito tutte quelle che sono le fasi ulteriori di questi passaggi diversi e dello smercio porta a porta della droga".