Reggio, incuria e sporcizia in una casa di riposo: si al processo con rito immediato

Scenari d'accusa talmente «chiari ed evidenti« per la Procura che si salterà l'udienza preliminare andando direttamente in dibattimento. Il Gip di Reggio Calabria, Irene Giani, ha accolto la richiesta del Pubblico ministero, Tommaso Pozzati, disponendo il processo con rito immediato a carico di Mariangela Di Benedetto (39 anni) e Luigi Moragas (56 anni), i coniugi reggini accusati della gestione tutt'altro che trasparente di una residenza per anziani a Gallico marina. Entrambi gli imputati sono difesi dall'avvocato Giacomo Iaria con la collaborazione dei legali Luigi Romeo ed Antonella Modaffari.

Dalle indagini dei Carabinieri del nucleo antisofisticazioni emergono accuse pesanti come un macigno a carico dei due imputati: «Perchè in concorso morale e materiale tra di loro, quali gestori della casa di riposo per anziani denominata “Domus Aurea Santa Rita”, struttura peraltro priva dei prescritti titoli autorizzativi e requisiti organizzativi, abbandonavano i trentuno ivi presenti (persone offese nel presente procedimento), tutte persone incapaci, per malattia di mente e/o di corpo e per vecchiaia, di provvedere a sé stesse, e delle quali avevano la custodia e dovevano avere cura».